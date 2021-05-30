Коэффициент распространения коронавируса в РФ вырос до максимума с 15 октября 2020 года

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье увеличился до 1,11 - максимума с 15 октября прошлого года, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В трех из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся показатель оказался выше единицы. В Воронежской и Нижегородской областях он составил 1,02, а в Москве - 1,35, что является максимумом с 7 октября.

В Свердловской области коэффициент равен 1, в Санкт-Петербурге, Московской и Иркутской областях - 0,99, в Красноярском крае - 0,97, в Самарской области - 0,96, в Ростовской - 0,95.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.