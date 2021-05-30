Число умерших из-за COVID-19 в России на этой неделе оказалось максимальным за два месяца

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Число смертей из-за новой коронавирусной инфекции в России на этой неделе составило 2 680, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. Это максимум с конца марта.

С 24 по 30 мая штаб сообщил о 2 680 смертях против 2 611 неделей ранее (рост на 2,6%). Показатель летальности новой инфекции за семь дней увеличился с 2,37% до 2,39%.

В стране на этой неделе выявили 61 937 новых случаев заражения, тогда как на прошлой - 61 260 (рост на 1,1%). Вылечились при этом немного меньше россиян - 60 108 (с 17 по 23 мая штаб сообщал о 61 689 выздоровевших).

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые продолжают лечение в данный момент, сократилось за семь дней на 851, до 264 410. Это примерно соответствует показателям середины октября прошлого года.

В Москве, однако, число активных случаев растет: за неделю оно увеличилось до 96 708 - максимума с 1 февраля. В столице выявили 20 317 заразившихся за семь дней (рост на 1,9%), тогда как выздоровели, по информации штаба, только 17 800 человек.