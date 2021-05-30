Приставы составили портрет среднестатистического должника по алиментам в Москве

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Сотрудники столичного главка судебных приставов в преддверии в рамках информационной акции "Судебные приставы - детям" ко Дню защиты детей 1 июня составили портрет среднестатистического должника по алиментам в Москве.

"Среднестатистический неплательщик алиментов в Москве - это мужчина в возрасте от 30 до 42 лет со средней суммой задолженности 226 тыс. рублей. Всего таких отцов насчитывается более 20 тыс. человек, что составляет 90,5% от общего числа должников, в отношении которых возбуждены исполнительные производства", - сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Москве.

Уточняется, что 42% неплательщиков алиментов имеют заработную плату, и с их источников дохода взыскиваются средства на содержание ребенка. В остальных случаях работают неофициально, имея редкие заработки, которые невозможно установить.

По данным приставов, среди должников по алиментам больше мужчин, женщины составляют лишь 9,5% от общего числа. При этом, по данным ГУФССП, среди неплательщиков алиментов есть и состоятельные граждане. "Среди должников-москвичей насчитывается 339 человек, у которых задолженность превышает 1 млн рублей. Эти должники находятся на особом контроле в службе судебных приставов", - отметили в ГУФССП.

На 1 мая на принудительном исполнении в структурных подразделениях ГУФССП России по Москве находилось более 26 тыс. исполнительных производств о взыскании алиментов.

1 июня пройдет информационная акция "Судебные приставы - детям", приуроченная к Международному дню защиты детей. В рамках акции приставы проведут мероприятия, направленные на побуждение должников по алиментам к погашению задолженности, правовое просвещение граждан и привлечение внимания общественности к вопросам защиты прав детей. Кроме того, столичный главк приставов проведет "прямую телефонную линию" по вопросам взыскания алиментных платежей на содержание детей. Звонки будут приниматься с 14:00 до 18:00 по телефону (499) 558 03 63. Граждане смогут получить консультации и разъяснения по вопросам, касающимся порядка взыскания задолженности по алиментам, применения к должникам мер принудительного исполнения, административного и уголовного воздействия.