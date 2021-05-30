В Бурятии начал работать первый круглосуточный телеканал на бурятском языке

ТАСС, 30 мая. Первый круглосуточный телеканал на бурятском языке начал работу в воскресенье в Бурятии, сообщается на сайте регионального правительства.

"Открытие и запуск вещания первого круглосуточного телеканала на бурятском языке состоялось в День образования Бурятии, 30 мая в Улан-Удэ. "Буряад ТВ" начал трансляцию передач в 12:00 часов по местному времени (07:00 мск)", - говорится в сообщении.

Глава республики Алексей Цыденов отметил, что Бурятия с ее тысячелетней историей и богатейшей культурой должна сохранять свою идентичность, ведь глобализация влияет на сохранение языков народов мира. "А если создавать условия, когда люди с интересом и желанием будут погружаться в язык, культуру, то это, безусловно, поспособствует сохранению. И наша задача, задача телеканала состоит в том, чтобы создать интересный, востребованный контент, который хотелось бы смотреть носителям языка, а у тех, кто не говорит (на бурятском), появился стимул выучить", - сказал Цыденов.

Канал начал работу в кабельной сети "Ростелекома" на 750 кнопке и в интернете. С июня "Буряад ТВ" начнет вещание еще в двух кабельных сетях: ПАО "МТС" и АО "ЭР-Телеком Холдинг". Канал будет вещать 168 часов в неделю - ежедневно и круглосуточно. Проекты и передачи рассчитаны на зрителей разных возрастов, задачей вещания является создание обширной языковой среды и развитие профессиональной этнической журналистики.