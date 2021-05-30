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В Бурятии начал работать первый круглосуточный телеканал на бурятском языке

Глава региона Алексей Цыденов считает, что Бурятия должна сохранять свою идентичность

ТАСС, 30 мая. Первый круглосуточный телеканал на бурятском языке начал работу в воскресенье в Бурятии, сообщается на сайте регионального правительства.

"Открытие и запуск вещания первого круглосуточного телеканала на бурятском языке состоялось в День образования Бурятии, 30 мая в Улан-Удэ. "Буряад ТВ" начал трансляцию передач в 12:00 часов по местному времени (07:00 мск)", - говорится в сообщении.

Глава республики Алексей Цыденов отметил, что Бурятия с ее тысячелетней историей и богатейшей культурой должна сохранять свою идентичность, ведь глобализация влияет на сохранение языков народов мира. "А если создавать условия, когда люди с интересом и желанием будут погружаться в язык, культуру, то это, безусловно, поспособствует сохранению. И наша задача, задача телеканала состоит в том, чтобы создать интересный, востребованный контент, который хотелось бы смотреть носителям языка, а у тех, кто не говорит (на бурятском), появился стимул выучить", - сказал Цыденов.

Канал начал работу в кабельной сети "Ростелекома" на 750 кнопке и в интернете. С июня "Буряад ТВ" начнет вещание еще в двух кабельных сетях: ПАО "МТС" и АО "ЭР-Телеком Холдинг". Канал будет вещать 168 часов в неделю - ежедневно и круглосуточно. Проекты и передачи рассчитаны на зрителей разных возрастов, задачей вещания является создание обширной языковой среды и развитие профессиональной этнической журналистики.

Теги
РоссияЦыденов, Алексей СамбуевичБурятия
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