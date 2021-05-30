В России выявили максимальное с конца марта число заболевших COVID-19 за неделю

С 24 по 30 мая штаб сообщил о 61 937 случаях заражения против 61 260 с 17 по 23 мая (рост на 1,1%). Больше инфицированных за неделю в стране в последний раз выявляли два месяца назад - с 22 по 28 марта.

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на этой неделе оказалось максимальным с конца марта, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Всего, по информации штаба, в России с начала пандемии заразились 5 063 442 человека, или почти 3,5% населения.

Показатель заболеваемости остается в районе шести случаев в сутки на каждые 100 тыс. жителей. При этом коэффициент распространения коронавируса заметно вырос и достиг 1,11 - максимума с 15 октября прошлого года.

Выздоровевшие

Число выздоровевших оказалось меньше количества новых случаев заражения: штаб сообщил о 60 108 вылечившихся против 61 689 неделей ранее (снижение на 2,6%).

Доля выздоровевших при этом достигла 92,4% (семь дней назад - 92,3%).

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, сократилось на 851, до 264 410. Это примерно соответствует показателям середины октября прошлого года.

Умершие

Смертность из-за новой инфекции в стране продолжила рост: за последние семь дней штаб зарегистрировал 2 680 летальных исходов, тогда как за предыдущие - 2 611. Число умерших за неделю оказалось максимальным с конца марта.

Всего, по данным штаба, в стране от ковида умерли 121 162 человека. Это 2,39% всех заразившихся (в мире в целом показатель летальности по-прежнему составляет около 2,1%).

Следует иметь в виду, что данные штаба являются неполными - он учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

География

Главным очагом эпидемии остается Москва, где на этой неделе выявили 20 317 заразившихся (32,8% всех новых случаев в стране). Сейчас, по информации штаба, в столице болеют 96 708 человек, это максимум с 1 февраля.