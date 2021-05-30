В России выявили максимальное с конца марта число заболевших COVID-19 за неделю

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на этой неделе оказалось максимальным с конца марта, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.
ТАСС собрал ключевую статистику эпидемии за неделю.
Распространение
С 24 по 30 мая штаб сообщил о 61 937 случаях заражения против 61 260 с 17 по 23 мая (рост на 1,1%). Больше инфицированных за неделю в стране в последний раз выявляли два месяца назад - с 22 по 28 марта.
Всего, по информации штаба, в России с начала пандемии заразились 5 063 442 человека, или почти 3,5% населения.
Показатель заболеваемости остается в районе шести случаев в сутки на каждые 100 тыс. жителей. При этом коэффициент распространения коронавируса заметно вырос и достиг 1,11 - максимума с 15 октября прошлого года.
Выздоровевшие
Число выздоровевших оказалось меньше количества новых случаев заражения: штаб сообщил о 60 108 вылечившихся против 61 689 неделей ранее (снижение на 2,6%).
Доля выздоровевших при этом достигла 92,4% (семь дней назад - 92,3%).
Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, сократилось на 851, до 264 410. Это примерно соответствует показателям середины октября прошлого года.
Умершие
Смертность из-за новой инфекции в стране продолжила рост: за последние семь дней штаб зарегистрировал 2 680 летальных исходов, тогда как за предыдущие - 2 611. Число умерших за неделю оказалось максимальным с конца марта.
Всего, по данным штаба, в стране от ковида умерли 121 162 человека. Это 2,39% всех заразившихся (в мире в целом показатель летальности по-прежнему составляет около 2,1%).
Следует иметь в виду, что данные штаба являются неполными - он учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.
География
Главным очагом эпидемии остается Москва, где на этой неделе выявили 20 317 заразившихся (32,8% всех новых случаев в стране). Сейчас, по информации штаба, в столице болеют 96 708 человек, это максимум с 1 февраля.
При этом мэр города Сергей Собянин заявил, что весенний подъем заболеваемости в Москве связан с сезонным фактором. Сейчас, по его словам, ситуация с коронавирусом в столице стабильна.
В Санкт-Петербурге и Подмосковье, которые входят в тройку регионов с наибольшим количеством заразившихся, рост заболеваемости замедлился. В Петербурге выявили 5 885 инфицированных (рост на 5,1%, тогда как на прошлой неделе он составлял 8,3%), а в Московской области - 5 223 (рост на 1,8% против 12% за предыдущие семь дней).
Ситуация в регионах страны остается в целом стабильной, однако на Дальнем Востоке на этой неделе выявили сразу на 15,6% больше заболевших, чем на прошлой. В Центральном и Северо-Западном федеральных округах прирост составил соответственно 2% и 2,9%.
В остальных округах фиксируется небольшое снижение заболеваемости. В Сибири зарегистрировали почти на 1,2% меньше инфицированных, чем за предыдущие семь дней, на Урале - на 1,7%, в Южном федеральном округе - на 2,1%, в Северо-Кавказском - на 4,1%, в Приволжском - на 4,3%.