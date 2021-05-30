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Группа экспертов из РФ прибыла в Египет для инспекции аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха

Специалисты еще раз проверят внедрение мер безопасности

КАИР, 30 мая. /ТАСС/. Группа российских экспертов прибыла в Египет для контрольной инспекции международных аэропортов курортных городов страны. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в Египетской холдинговой компании по управлению аэропортами и организации воздушного движения.

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По данным представителя компании, делегация в составе 12 специалистов будет разделена на две контрольные комиссии, одна из которых направится в Шарм-эш-Шейх, вторая - в Хургаду. "Они еще раз проверят внедрение мер безопасности, функционирование камер наблюдения, процедуры досмотра пассажиров и багажа, обеспечение безопасности самолетов, процедуру входа и выхода персонала на взлетно-посадочную полосу, ситуацию с безопасностью в отелях и туристических комплексах, а также принимаемые санитарные меры в связи с пандемией нового коронавируса", - сообщили в компании.

23 апреля президенты двух стран Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о возобновлении авиасообщения между российскими городами и курортами Красного моря. В начале мая посол России в Каире Георгий Борисенко сообщил, что авиационные власти и органы безопасности должны завершить весь комплекс необходимых мероприятий для реального восстановления авиасообщения. Однако сроки запуска полетов, отметил он тогда, во многом зависят от ситуации с пандемией коронавируса.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЕгипетРоссияСиси, Абдель Фаттах, ас-
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