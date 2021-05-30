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СМИ: в Google пытались скрыть от пользователей факт сбора данных об их местоположении

Компания продолжала собирать сведения даже в том случае, если соответствующие настройки геолокации были выключены, пишет портал Business - Insider
Штаб-квартира Google Benny Marty/Shutterstock/Fotodom
Описание
Штаб-квартира Google
© Benny Marty/Shutterstock/Fotodom

ТАСС, 30 мая. Руководители и инженеры компании Google знали, насколько сложным был сделан процесс сохранения конфиденциальности данных о своем местоположении для пользователей смартфонов. Как сообщил в субботу портал Business - Insider, это следует из материалов судебного процесса.

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Согласно документам, компания продолжала собирать сведения о местонахождении пользователей даже в том случае, если соответствующие настройки геолокации были выключены. Кроме того, в Google оказывали давление на LG и других производителей смартфонов, чтобы те делали труднодоступными настройки отображения местоположения, которые были популярны среди пользователей, "посредством активного искажения <...>, сокрытия или замалчивания фактов".

В Google и LG пока не прокомментировали ситуацию.

Опубликованные документы являются частью судебного процесса между Google и штатом Аризона. Ранее, в мае 2020 года, главный прокурор штата Аризона Марк Брнович обратился в суд с иском, обвинив Google в незаконном сборе информации о местонахождении пользователей.

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