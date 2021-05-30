Минпромторг и ГИБДД рассматривают принудительную установку алкозамков за нетрезвую езду

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Минпромторг России совместно с ГИБДД обсуждает принудительную установку алкозамков на автомобилях водителей, уличенных в нетрезвой езде, за их счет. Об этом сообщил заместитель главы Минпромторга Василий Шпак в ходе Международного промышленного форума "Интеллект машин и механизмов", который открылся в воскресенье в Севастополе.

"Следует изменить правила таким образом, чтобы все автомобили, на которых ездят потенциальные нарушители, были бы принудительно за счет такого водителя оборудованы алкозамками", - отметил Шпак, комментируя устройство разработки ООО "Омега" в ходе презентации на форуме.

По его словам, планируемые к внедрению алкозамки являются уникальной, полностью отечественной разработкой.

По мнению замминистра, основное применение устройства - это автомобили, работающие по системе каршеринга. "У них есть проблема: те, кто берут машину в аренду, не всегда соответствуют по своему состоянию готовности ехать за рулем. В том числе люди по отдельным аккаунтам берут машины, на самом деле оформляют их не на себя, а на кого-то, что тоже не исключает возможности использования в неправильных целях", - сказал Шпак.

"Если человек не тот, который по факту сел за руль и его фотография опознана, он не сможет им (транспортным средством - прим. ТАСС) управлять. Соответственно, если этот человек нетрезв - он тоже не сможет управлять", - отметил Шпак.

По его словам, министерство в настоящее время совместно с ГИБДД анализирует возможность изменения ПДД в отношении нарушителей. "Раз уже попался, если хочешь опять ехать за рулем - ставь алкозамок и тогда каждая твоя поездка должна сопровождаться подтверждением", - добавил Шпак.

Как пояснили в ООО "Омега", являющемся ведущим разработчиком, алкозамок будет работать в связке с системой ГЛОНАСС. Использование устройства полностью исключает движение автомобиля без предварительного прохождения идентификации водителя и проверки его состояния с использованием бесконтактного индикатора паров этилового спирта. В случае если водитель не идентифицирован или концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе окажется выше нормы, движение автомобиля будет заблокировано.