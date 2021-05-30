СМИ: жена сотрудника лаборатории в Ухане умерла от COVID-19 в декабре 2019 года

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Бывший представитель Госдепартамента США Дэвид Ашер, изучавший в предыдущей американской администрации происхождение коронавируса, утверждает, что cупруга сотрудника лаборатории в китайском Ухане умерла от COVID-19 в декабре 2019 года. Об этом сообщил портал Daily Caller .

"Это могло быть ранним свидетельством того, что вирус передавался среди людей, однако китайские власти, зная, что вирус передается, еще в течение месяца заявляли, что это не так, что позволило ему распространиться", - цитирует портал Ашера. По его словам, о смерти жены сотрудника Уханьского института вирусологии сообщил работник этой организации.

Газета The Wall Street Journal 23 мая выступила с утверждением со ссылкой на данные американской разведки, что как минимум трое китайских ученых из Уханьского института вирусологии КНР тяжело болели в ноябре 2019 года, что якобы может говорить в пользу теории об искусственном происхождении нового коронавируса. Как заявил ранее на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, публикации в СМИ о том, что несколько ученых института лечились в стационаре в ноябре 2019 года еще до сообщения властями КНР о появлении тогда еще неизвестной болезни, не соответствуют действительности.

В марте был опубликован доклад международной группы экспертов о поездке в Китай в январе - феврале с целью исследования происхождения нового коронавируса. Специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Согласно обнародованному в Женеве итоговому документу миссии, наиболее вероятным они считают сценарий, согласно которому произошла передача коронавируса между животными, а затем человеку, наименее вероятным - возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях.