Эксперты рассказали, по каким продуктам детства больше всего скучают россияне

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Порядка 80% опрошенных россиян ностальгирует по продуктам, которые продавались во времена их детства. Чаще всего россияне воспоминают продававшиеся в 1990-е годы жевательные резинки и шоколадные батончики. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса доставки товаров из 66 торговых сетей "Сбермаркет" и исследовательской компании ResearchMe. Опрос, целью которого было выявить, каких продуктов больше всего не хватает россиянам, о чем они ностальгируют с детства, проводился в мае 2021 года по всей России, количество респондентов составило более 1 500.

"80% опрошенных россиян говорят, что чувствуют ностальгию, когда вспоминают продукты из детства. Респонденты отметили, что больше всего скучают по жвачкам: 34% респондентов вспомнили про жвачки Boomer, Turbo и "Хубба Бубба". 20% опрошенных скучают по шоколаду "Шок". Также респонденты упомянули редкие сейчас товары: ириски "Кис-Кис", мороженое в формочках ягод и фруктов, растворимые напитки Zuko и газированную воду из автоматов. Если бы у россиян была возможность вернуться в детство и купить все, что они хотели, то большинство выбрали бы сладости: 46% опрошенных купили бы шоколад Wispa, 42% - конфеты с кислой начинкой, 37% потратили бы деньги на фруктовый лед", - говорится в исследовании.

Около трети респондентов отметили, что до сих пор жалеют, что не смогли попробовать вкусности в детстве. Еще 34% отмечают, что смогли позволить из продуктов все, что хотели, только во взрослом возрасте.

Опрошенные также отмечали, что чаще всего продукты, в отношении которых они испытывают ностальгию им не разрешали покупать родители: родители 39% россиян запрещали есть чипсы и сухарики. Порядка 26% опрошенных признались, что их родители были против жвачки, а 24% россиян запрещали сладости. У 12% респондентов родители были против газированной воды. "Россияне вспомнили, что обычно родители говорили, что эти продукты вредны (67%). 18% родителей говорили детям, что эти товары дорого стоят, и они не могут себе их позволить. 10% опрошенных сказали, что их родители не объясняли причин, и не покупали то, что просил ребенок", - говорится в исследовании.

Сейчас 79% опрошенных взрослых говорят, что если их ребенок попросит что-то вредное, они ему купят этот товар. А 73% взрослых сами себе покупают то, что не могли позволить раньше. 59% радуют себя сладостями, 40% - газировкой, 25% - сухариками и чипсами, 19% покупают жевательную резинку.

В ходе исследования аналитики также выяснили, какие продукты больше всего изменились во вкусе со времен СССР. Большинство россиян отметили, что больше всего изменился вкус докторской колбасы - так ответили 39% опрошенных, которые родились раньше 1991 года. Чуть более трети россиян сказали, что стал другим вкус пломбира и эскимо. 21% респондентов вспомнили вкус газированной воды "Буратино" и "Тархун", отметив, что газировка уже не такая, как раньше. Среди других продуктов, которые изменили вкус, россияне упоминали конфеты "Коровка", сгущенное молоко и молочные сосиски.