Одиннадцатиклассники начнут сдавать ЕГЭ с 31 мая

Всего ЕГЭ в этом году будут сдавать более 724 тыс. человек, из них почти 630 тыс. - выпускники текущего года. Основной период сдачи в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля.

"Тридцать первого мая начинается основной период проведения ЕГЭ, в этот день для примерно 184 тыс. участников пройдут экзамены по химии, литературе и географии. Для проведения экзаменов будет задействовано 3 725 экзаменационных пунктов, в том числе 131 на дому и четыре в медицинских учреждениях. Мониторинг хода проведения экзаменов будут осуществлять 8 522 общественных наблюдателя, из них 1 892 федеральных общественных наблюдателя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на участие в ЕГЭ по географии заявилось около 20 тыс. человек, в том числе около 18 тыс. выпускников текущего года. Экзаменационная работа состоит из 27 заданий, на ее выполнение отводится три часа.

ЕГЭ по литературе планируют сдавать почти 60 тыс. человек, из них выпускников текущего года около 48 тыс. Работа включает 17 заданий, на ее выполнение отводится три часа 55 минут. На экзамен по химии заявилось около 104 тыс. участников, в том числе более 90 тыс. выпускников этого года. Работа состоит из 35 заданий, на ее выполнение дается 3,5 часа. Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 17 июня.

Меры безопасности

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что во всех пунктах сдачи ЕГЭ будут применяться рекомендованные Роспотребнадзором антиковидные меры: уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, маски и перчатки у организаторов и наблюдателей, бесконтактная термометрия участников на входе, наличие дозаторов с антисептическими средствами, соблюдение социальной дистанции между участниками не менее 1,5 метров. Проходить обязательную вакцинацию от COVID-19 и тестирование организаторам ЕГЭ не нужно.

Школьникам не требуется приходить на экзамен в масках и перчатках, если такое требование не установлено в регионе, также не нужно проходить предварительное тестирование на COVID-19 или вакцинацию и предоставлять об этом справки. Маски и перчатки обязательны для организаторов и наблюдателей, они должны выдаваться бесплатно. Кроме того, пускать участника в пункт проведения ЕГЭ будут при наличии его в списках распределения в данный пункт, при наличии паспорта и после бесконтактной термометрии на входе. При наличии хронического заболевания, вызывающего повышенную температуру и симптомы, схожие с ОРВИ, требуется предоставить соответствующую справку.

Решение о допуске участника к экзамену будет принимать медработник непосредственно в пункте сдачи ЕГЭ.

Кроме того, после трагедии в Казани меры безопасности в пунктах сдачи ЕГЭ усилят. Полицейские будут следить за безопасностью в пунктах проведения экзаменов и на прилегающих территориях.