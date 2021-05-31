В России начинается форумная кампания Росмолодежи

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Росмолодежь начинает очередной сезон форумов, который будет состоять из 16 мероприятий. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.

"31 мая стартует новый сезон всероссийской форумной кампании Росмолодежи, объединяющей 16 уникальных молодежных форумов, проходящих по всей стране - от Крыма до Дальнего Востока. Ее цель - создание экосистемы личностного и профессионального потенциала молодых людей в России, воплощения бизнес-инициатив или общественных идей при участии опытных наставников и авторитетных экспертов", - говорится в сообщении.

По словам руководителя Росмолодежи Ксении Разуваевой, форумная кампания - это флагманский проект Росмолодежи. "Для многих наши мероприятия стали больше, чем полезным летним планом, они подарили тысячи и тысячи путевок в жизнь, в большое плавание. Тематику для себя может подобрать каждый: есть про творчество, про экологию, есть про предпринимательство, волонтерство, самоуправление и многое другое. И эта палитра будет постоянно нами расширяться, чутко реагируя на формирующиеся в молодежной среде тренды", - добавила она.

Разуваева подчеркнула, что регистрация на форумы текущего года продолжается. "Благодаря онлайн-формату стать участником масштабных мероприятий можно из любой точки нашей страны и мира. Уверена, что хорошо зарекомендовавшая себя форумная кампания останется местом развития молодежных лидеров и продолжит меняться вместе с вами",- добавила она.

Количество вовлеченных

В пресс-службе отметили, что количество молодежи, вовлеченной в форумную кампанию растет. "В последние 5 лет через нее прошли более 20 млн молодых людей. Общий планируемый охват мероприятий форумов в 2021 году - более 6 млн человек", - отмечается в сообщении.

В Росмолодежи уточнили, что сезон открывает образовательный форум "Алтай. Территория развития". "В этом году в его работе примут участие в очном формате более 500 человек и свыше 1 тыс. присоединятся к мероприятиям форума онлайн.

2 июня в Крыму состоится открытие нового образовательного сезона арт-кластера "Таврида". "Первой сменой станет арт-школа "Мы вместе", которая продлится до 6 июня. На площадке арт-кластера под Судаком будут жить, учиться и творить молодые деятели культуры и искусств, которые развиваются в сфере креативных индустрий. Впервые в истории "Тавриды" участниками арт-школы станут 70 молодых творцов с ограниченными возможностями здоровья", - рассказали в ведомстве.

По данным Росмолодежи, во время арт-школы участники пройдут кастинг и под руководством режиссера создадут творческие номера, которые войдут в программу шоу резидентов на фестивале "Таврида.АРТ" с 8 по 12 сентября.

В линейку форумной кампании также ходят: "Евразия Global", "Территория смыслов", "Восток", "ОстроVа 2021", "Выше Крыши", "Машук", "Ладога", "Амур", "Байкал", "Территория инициативной молодежи "Бирюса", "Ростов", "Утро - 2021", "СЕЛИАС - 2021", "iВолга".

У участников всех форумов будет возможность получить финансовую поддержку на реализацию социально значимых инициатив в рамках конкурса молодежных проектов Росмолодежи, входящего в президентскую платформу "Россия - страна возможностей".