В Госдуму вносят законопроект об ограничении ненормированной работы 120 часами в год

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР в понедельник вносят в Госдуму законопроект об ограничении времени переработки при ненормированном рабочем дне 120 часами в год, а также привязке продолжительности дополнительного отпуска к фактической переработке. Текст и пояснительную записку в своем Telegram-канале разместил один из авторов, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, замглавы фракции Ярослав Нилов.

Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ, согласно действующей редакции которого ненормированный рабочий день - это особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к работе за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. "Необходимость" и "эпизодичность" привлечения к выполнению трудовых функций за пределами установленной для работников продолжительности рабочего времени являются оценочными категориями, приблизительные ориентиры по которым ни законодательно, ни судами не установлены", - указывают авторы в пояснительной записке. Также в законе не установлено "никакой связи между фактически отработанным временем за пределами рабочего дня и продолжительностью предоставляемого за это работнику дополнительного отпуска".

В ЛДПР констатируют, что "работодатели часто злоупотребляют применением ненормированного рабочего дня, заменяют данным понятием сверхурочную работу, устанавливают такой режим работы большинству работников в организациях как государственной (муниципальной), так и частной форм собственности".

В связи с этим предлагается внести изменения в статьи 101 и 119 Трудового кодекса. В частности, законопроектом вводится предельный временной период - не выше 120 часов в год - переработки в режиме ненормированного рабочего дня. Также предусматривается необходимость точного учета времени, фактически отработанного каждым работником за пределами рабочего дня и привязка предоставляемого дополнительного отпуска к фактически отработанному времени в ненормированном режиме.

Эти положения не будут распространяться на руководителей организаций, их заместителей и главных бухгалтеров, а также заключивших трудовые договоры членов коллегиальных исполнительных органов организаций. Авторы поясняют, что "организовать учет времени их работы в неурочные часы не представляется возможным".

"Принятие законопроекта позволит защитить законные права и интересы работников на отдых, обеспечит сохранение их здоровья", - утверждают разработчики.