Роспотребнадзор сообщил, что употребление табака повышает риск заражения коронавирусом

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Курение и употребление табачных изделий повышает риск заражения коронавирусной инфекцией, которая протекает у курящих в более тяжелой форме. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора во Всемирный день без табака.

"Роспотребнадзор напоминает, что согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме. Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот - при курении сигарет или употреблении других табачных изделий. В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены", - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что курение сигарет с фильтром, вопреки распространенному мнению, не является безопасным, поскольку фильтры не обеспечивают полную защиту от вредных веществ. Легкие сигареты также наносят вред организму. "Вред от курения любых сигарет одинаков для всех курильщиков. Длительное курение приводит к заболеваниям различных органов и систем", - отмечают в Роспотребнадзоре.

Кроме того, курение может стать причиной появления онкологического процесса в любом органе. Оно также наносит вред сердцу и кровообращению, увеличивает риск развития ишемической болезни сердца, инсульта, увеличивает риск возникновения тромбов, удваивает риск сердечного приступа, стенокардии. По данным ведомства, курение вызывает 84% смертей от рака легких и 83% смертей от хронической обструктивной болезни легких. Более 93% случаев возникновения рака в горле вызваны курением. Оно также сокращает жизнь мужчины примерно на 12 лет, а женщины - на 11 лет.

"Исследования показали, что если регулярно выкуривать 10 сигарет в день, то в полтора раза чаще развивается рак почек по сравнению с некурящими. Если человек выкуривает 20 или более сигарет в день - риск увеличивается вдвое. Курение вызывает преждевременное старение кожи на 10-20 лет", - добавили в Роспотребнадзоре.