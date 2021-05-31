В Чехии с ограничениями возобновят работу рестораны, кафе и дискотеки

ПРАГА, 31 мая. /ТАСС/. Рестораны, кафе, бары и другие учреждения общественного питания Чехии с понедельника после почти полугодового перерыва приступают к обслуживанию посетителей в гостевых залах и других приспособленных для этого внутренних помещениях. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения республики Адам Войтех.

"С понедельника произойдет значительное смягчение действующих в республике из-за коронавируса социальных ограничений. Откроются рестораны, но с соблюдением ясных правил", - сказал он, отметив, что данное решение приняло правительство республики.

За ресторанными столиками должны находиться не более четырех гостей. Исключение сделано для совместно проживающих членов одной семьи, которых может быть больше.

Условием для посещения учреждений общепита является наличие справки об отрицательном результате теста на коронавирус или подтверждения о перенесенном заболевании COVID-19. Это не касается граждан, прошедших полный цикл вакцинации. Им достаточно в случае необходимости предъявить документ о получении прививки.

В залах ресторанов и кафе пока запрещены танцы, выступления певцов и музыкантов.

Дискотеки без танцев

В Чехии с понедельника могут открыться дискотеки и музыкальные клубы, но там также временно запрещены танцы, пение и живая музыка. Посетители должны иметь справку о получении прививки от коронавируса, об отрицательном результате теста или подтверждение о перенесенной болезни. Они обязаны носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию.

В стране также возобновят работу бассейны, сауны и оздоровительные центры, предоставляющие посетителям возможность получения водных процедур. Однако они пока могут принять не более половины от предусмотренного правилами внутреннего распорядка числа гостей.

Распространение индийского штамма

В Чехии смягчение действующих социальных ограничений, как подчеркнул глава Минздрава, происходит на фоне улучшения эпидемиологической обстановки. Между тем, согласно информации газеты Pravo, республике грозит распространение индийского штамма коронавируса. Складывается тревожная ситуация с увеличением числа заразившихся коронавирусом в районах городов Шумперк (северо-восток республики), Ческа-Липа (север Чехии) и Ческе-Крумлов (Южная Чехия).

В республике, население которой составляет 10,702 млн жителей, за время пандемии общее число инфицированных коронавирусом составило 1 661 159, из них вылечились 1 617 517, умерли 30 104 человека.