Сдача ЕГЭ по химии, географии и литературе началась в самых восточных регионах России

ТАСС, 31 мая. Одиннадцатиклассники Камчатки и Чукотки в 10:00 (01:00 мск) понедельника приступили к сдаче первого Единого государственного экзамена по химии, географии и литературе, сообщили ТАСС в региональных правительствах.

"В 10 утра понедельника в крае стартовала сдача ЕГЭ по химии, географии и литературе. Всего основной выпускной экзамен в этом году сдадут 1 698 человек, что на 11% больше, чем в 2020 году. Среди них - 1 514 выпускников текущего года, один обучающийся 10-х классов, 159 выпускников прошлых лет и 24 обучающихся профессиональных образовательных организаций", - сказали в правительстве Камчатского края.

На Чукотке к последним школьным испытаниям допущены 470 человек. 48 из них - выпускники прошлых лет.

ЕГЭ в регионах Дальнего Востока

Через час после старта на Камчатке и Чукотке единого госэкзамена к решению выпускных заданий приступят школьники Сахалинской и Магаданской областей. Как сообщили ТАСС в Министерстве образования Сахалинской области, в этом году на островах единый экзамен за 11-й класс сдают более 3 тыс. человек, среди которых 2 780 являются выпускниками этого года. В Магаданской области в этом году ЕГЭ сдают 783 человека.

В 03:00 мск к решению выпускных заданий приступят школьники Приморского края. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в этом регионе стабилизировалась, однако при проведении экзаменов обязательными останутся термометрия, масочный и дезинфекционный режимы, генеральная уборка до и после проведения экзаменов, установка устройств по обеззараживанию воздуха в аудиториях.

Одновременно с приморскими школьниками к сдаче первого ЕГЭ приступят и в Хабаровском крае - там выпускаются из школ почти 6,3 тыс. одиннадцатиклассников. По информации регионального Министерства образования и науки, для контроля за ходом проведения Единого государственного экзамена по географии, литературе и химии сформирована команда общественных наблюдателей. Специалисты будут следить как в пунктах проведения экзаменов, так и дистанционно в ситуационном центре онлайн видеонаблюдения. Такими системами оборудованы все 88 пунктов проведения ЕГЭ в крае.

По данным Министерства образования Амурской области, в регионе более 4 тыс. выпускников 11 классов. Для сдачи единого государственного экзамена больше всего ребят выбрали обществознание - 65%, на втором месте - профильная математика - 56%, далее по популярности - физика (26%), биология (22%) и история (21%). Для проведения ЕГЭ в 60 школах области и в региональном центре оценки качества и информатизации образования, где принимают, обрабатывают и проверяют экзаменационные работы, установлено более 890 IP-камер. Прямой эфир будет вестись с 47 пунктов проведения ЕГЭ, еще 19 будут доступны в записи. Это, по мнению организаторов экзамена, делает процесс сдачи экзамена максимально прозрачным и помогает разрешить спорные ситуации, если таковые возникают.

В Республике Саха (Якутия) основным отличием экзаменационной кампании 2021 года в технологическом плане является то, что регион переходит на новые технологии проведения ЕГЭ: передачи экзаменационных материалов по интернету, печати и сканированию полного пакета материалов в аудитории пункта проведения экзаменов и проведению ЕГЭ по информатике в компьютерной форме. Уточняется, что в пунктах проведения выпускных школьных испытаний будут соблюдены все меры профилактики распространения коронавируса.

В столице Бурятии Улан-Удэ для проведения ЕГЭ определены 15 пунктов. Чтобы снизить эпидемиологические риски и сделать проведение итоговой аттестации школьников в 2021 году максимально безопасной, в регионе будут применены рекомендованные Роспотребнадзором меры. В местах сдачи экзаменов будет организовано дежурство представителя МВД, все пункты оснастят металлодетекторами и системой видеонаблюдения. Всего в Улан-Удэ ЕГЭ в этом году сдадут более 3 тыс. выпускников.