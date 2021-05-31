Семья Ярошенко направила прошение о его помиловании Байдену

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Супруга и дочь российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего заключение в тюрьме в городе Данбери (штат Коннектикут), направили прошение о его помиловании президенту США Джо Байдену, подтвердил ТАСС в воскресенье адвокат россиянина Алексей Тарасов.

Как отметил защитник, "письмо было отправлено <...> на имя президента США Байдена, копия письма также была адресована госсекретарю [США Энтони] Блинкену". По словам Тарасова, документы были отправлены в субботу.

"Это просто письмо на счет помилования Константина Ярошенко, это не какое-либо предложение об обмене", - сказал адвокат. По его словам, прошение освободить россиянина "основано на гуманитарных причинах". Как констатировал Тарасов, в письме, в частности, подчеркивается, что Ярошенко "страдает рядом заболеваний, он не может регулярно видеться со своими родственниками". Тарасов отметил, что письмо подписали супруга Ярошенко Виктория и его дочь Екатерина.

Ранее об отправке письма с просьбой о помиловании сообщила газета "Известия".

Как пишет в письме к главе Белого дома жена заключенного Виктория Ярошенко, помиловать россиянина просит вся семья. "Я хочу отметить, что я и моя дочь Екатерина имели возможность увидеть Константина всего лишь два раза: в 2011 и 2018 годах, за время отбывания наказания в силу дороговизны поездок в США и проблем с получением американской визы. Но, несмотря на эти сложности, наша семья не потеряла надежды вернуть Константина домой. Прошу принять извинения нашей семьи перед народом Америки", - говорится в письме.

Виктория также сообщила "Известиям", что с подобной просьбой она уже безрезультатно обращалась ранее к предыдущим президентам США Бараку Обаме и Дональду Трампу.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием сотрудники американского Управления по борьбе с наркотиками якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.