В МЧС обозначили основные требования к пляжам для их допуска к работе

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Пляжи с купанием могут быть допущены к работе только при условии, если на них соблюдаются требования безопасности, включая очистку дна в зоне купания, ее ограждение и установку спасательных постов. Об этом сообщил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России Андрей Печенин.

"Основные требования таковы: владелец пляжа должен обеспечить очистку дна в зоне купания, ограждение зоны купания, ее обозначение, информирование отдыхающих о состоянии акватории, о возможности купания и безопасности купания", - сказал он в видеоинтервью ТАСС, которое выйдет 31 мая.

Кроме того, рассказал Печенин, в обязательном порядке на всех пляжах должны быть установлены спасательные посты. Они должны быть оборудованы специальными спасательными средствами, а в период работы пляжа на них должны дежурить спасатели.

"Это тот краткий перечень норм, который обеспечивает безопасность людей во время отдыха", - подчеркнул Печенин.

Он добавил, что на данный момент к эксплуатации допущено уже порядка 200 пляжей. В целом же, как ожидается, заявку на допуск к эксплуатации подадут свыше 3,1 тыс. пляжей. В большинстве регионов России купальный сезон открывается 1 июня.