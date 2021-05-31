МВД до конца года развернет по России систему "Паутина" для отслеживания угнанных машин

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Специалисты МВД России до конца текущего года развернут на территории страны систему "Паутина", предназначенную для предупреждения и раскрытия преступлений, связанных с хищением или угоном транспортных средств, а также для розыска автомобилей, скрывшихся с мест ДТП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Срок ввода специального программного обеспечения (СПО) "Паутина" в эксплуатацию установлен на декабрь текущего года", - сказал собеседник агентства.

В МВД добавили, что в настоящее время на базе СПО "Паутина" на территории России проводятся работы по развертыванию сервиса для автоматизации деятельности центров автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения. "Вопросы оценки эффективности внедрения указанного сервиса в деятельность ОВД в настоящее время представляются преждевременными", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что систему "Паутина" МВД России запустило на территории Центрального федерального округа. Если прежде полицейскому возможно было получить фотографию транспортного средства только в момент нарушения ПДД, то теперь новая система сделала доступным для анализа фотографии всех проездов. Также доступны стали снимки, которые по тем или иным причинам были отбракованы. Кроме того, программа не позволяет удалить какие-либо снимки из системы.

В МВД также отмечали, что в будущем компоненты "Паутины" станут частью системы электронного обжалования штрафов в рамках портала госуслуг. Соответствующие поправки в КоАП вступают в силу с 1 сентября 2021 года, разрабатывается постановление правительства с описанием процедуры.