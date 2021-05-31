СМИ: в Гонконге хотят ускорить вакцинацию от коронавируса с помощью лотереи

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 31 мая. /ТАСС/. Новая квартира стоимостью $1,4 млн станет главным призом специальной лотереи, которая будет проведена в Гонконге только для полностью вакцинированных от коронавируса жителей. Это призвано побудить население активнее принимать участие в правительственной программе иммунизации, сообщила в понедельник газета South China Morning Post .

Спонсором лотереи выступит одна из местных девелоперских компаний. 20 других победителей получат банковские карты на сумму 100 тыс. гонконгских долларов ($13 тыс.).

В свою очередь администрация международного аэропорта Гонконга инициировала розыгрыши 60 тыс. авиабилетов для своих сотрудников и жителей города, которые получат две дозы вакцины до конца сентября. Со своей стороны, власти этого специального административного района Китая пообещали госслужащим два дополнительных оплачиваемых выходных дня, если те согласятся сделать прививку.

Правительство Гонконга озабочено низкими темпами иммунизации населения, особенно среди молодежи. В мегаполисе с населением 7,5 млн человек первую дозу вакцины против коронавируса получили 17,6% жителей, обе дозы - 12,9%.

В особенности власти призывают активнее участвовать в программе вакцинации закупленным в Германии препаратом производства компании BioNTech, поскольку срок его годности истекает в сентябре. Для этих целей здесь также доступно китайское средство компании Sinovac, но оно пользуется меньшей популярностью.

Жители Гонконга имеют возможность получить вакцину бесплатно и самим выбрать ее тип. В последние дни в мегаполисе не фиксировались новые случаи заражения коронавирусом.