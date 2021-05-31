Эксперт предупредил об угрозе COVID-26 и COVID-32

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Специалистам необходимо выяснить, при каких обстоятельствах начал распространяться новый коронавирус, чтобы избежать повторения подобного в будущем. Такое мнение выразил в воскресенье в эфире телеканала NBC декан Национальной школы тропической медицины Медицинского колледжа Бейлор в Хьюстоне (штат Техас) Питер Хотес.

По мнению эксперта, который является также одним из руководителей центра по разработке вакцин в Техасе, получить указанную информацию "жизненно важно". "Это уже третья масштабная эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке", - констатировал он. "Мать-природа дает нам понять, что будет дальше. Если мы не разберемся в полной мере в происхождении COVID-19, то будут COVID-26 и COVID-32", - отметил Хотес.

Как полагает специалист, в провинцию Хубэй следует минимум на шесть месяцев отправить группу ученых, в том числе вирусологов, эпидемиологов, экспертов по летучим мышам. По мнению Хотеса, ученые должны собрать образцы вируса, а также крови людей и животных. "Нам нужно сделать это. Это в интересах не только Китая или США, но и всего мира", - добавил Хотес.

Эксперт признал, что без сотрудничества со стороны Пекина проведение таких исследований вряд ли возможно. "Думаю, нам нужно по-настоящему сильно надавить на Китай, это включает в себя возможность введения санкций", - сказал он.

В марте был опубликован доклад международной группы экспертов о поездке в Китай в январе-феврале с целью исследования происхождения нового коронавируса. Специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Согласно итоговому документу миссии, наиболее вероятным они считают сценарий, согласно которому произошла передача коронавируса между животными, а затем человеку. Наименее вероятным - возникновение вируса в лабораторных условиях.

Сразу после публикации доклада США, а также Австралия, Великобритания, Дания, Израиль, Канада, Латвия, Литва, Норвегия, Словения, Чехия, Эстония, Южная Корея и Япония выразили обеспокоенность исследованием в Китае, проведенным ВОЗ. Прямой критики выводов в заявлении 14 стран не содержалось, однако отмечалось, что работа экспертов была проведена со значительной задержкой, без доступа к полной информации и образцам.