В Приморье за месяц развернули 300 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая. /ТАСС/. Медицинские учреждения Приморья за месяц развернули около 300 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"Как показывает мониторинг эпидемиологической ситуации, в регионе вновь идет развертывание коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями. На сегодняшний день в 17 медучреждениях края развернуто 1 034 койки, тогда как в конце апреля коечный фонд сократился до 750 мест", - говорится в сообщении.

С середины мая в крае ежедневно заболевают более 30 человек, наблюдается тенденция роста числа вызовов с жалобами на симптомы инфекционных заболеваний. По данным территориального управления Роспотребнадзора, заболевают люди всех возрастов, причем 45% заразившихся - работающее население.

С начала пандемии в Приморье выявлено 44 344 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 41 520 человек, 732 - умерли. Регион получил 145 658 комплектов отечественных вакцин.