Первая партия вакцины "КовиВак" поступила на Ямал

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Первая партия вакцины от COVID-19 "КовиВак" поступила в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). Всего на склад поступило 1 560 доз, сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

"Накануне на окружной склад доставили 1 560 доз препарата, что позволит привить 780 человек. Вакцину распределят по муниципалитетам с соблюдением особого режима транспортировки - при температуре от двух до восьми градусов Цельсия. Это очень важно для поставки препарата на отдаленные территории региона", - говорится в сообщении.

"КовиВак" - вакцина, разработанная научным центром исследований имени М.П. Чумакова. Вакцинация данным препаратом позволяет имитировать естественный процесс борьбы организма с вирусом.

"Препарат изготовлен по классической методике и содержит полноценный деактивированный вирус, а не отдельные его фрагменты. Что и является его отличительной особенностью от вакцин "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Иммунизация препаратом "КовиВак" проходит в два этапа с интервалом 14 дней", - приводит пресс-служба слова главного внештатного эпидемиолога окружного департамента здравоохранения Людмилы Воловой.

За все время на Ямале было зарегистрировано 39 082 случая заражения ковидом; 37 864 человека выздоровели, еще 419 умерли. На сегодняшний день в регионе вакцинированы 82 807 человек, из которых 65 914 завершили иммунизацию.