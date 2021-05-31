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Портал newsru.com сообщил о своем закрытии

Как уточнили в редакции, это произошло из-за ситуации, которая сложилась "в экономике и в правовом поле"
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Редакция newsru.com объявила о закрытии новостного портала по экономическим причинам. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте в понедельник.

"Мы перестаем работать по экономическим причинам", - говорится в сообщении.

По мнению редакции, "ситуация, сложившаяся в экономике и в правовом поле, делает качественную работу newsru.com более невозможной".

В редакции уточнили, что архив новостей за 21 год работы портала пока остается открытым.

Newsru.com - российское интрнет-издание, работавшее с 2000 по 2021 годы. Ранее было сайтом телекомпании НТВ.

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