СМИ: власти Китая разрешили семьям иметь трех детей

По его данным, данное решение было принято по итогам заседания Политбюро ЦК КПК. Дата вступления в силу этой меры не уточняется.

С середины 1970-х годов в КНР проводился жесткий курс на ограничение рождаемости. За некоторыми исключениями, семьям было разрешено иметь лишь одного ребенка. В случае нарушения этого правила на родителей налагались высокие штрафы. Их также подвергали другим серьезным взысканиям, вплоть до увольнения с госслужбы и исключения из рядов Коммунистической партии Китая.

Несколько лет назад в Китае было позволено иметь второго ребенка семьям, где оба родителя являются единственными детьми, а также парам, проживающим в сельской местности, если первый ребенок у них - девочка. В 2013 году китайские законодатели разрешили иметь двух детей семейным парам, где по меньшей мере один из супругов является единственным ребенком у своих родителей. 1 января 2016 года в КНР в силу вступил закон, разрешающий всем китайским семьям иметь двоих детей.

По итогам 2020 года население КНР составило 1,41 млрд человек.