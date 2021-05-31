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Минпросвещения рассчитывает начать новый учебный год в очном формате

Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что очный формат является приоритетным для министерства

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Минпросвещения рассчитывает начать новый учебный год в очном формате, а не дистанционном, заявил в понедельник глава министерства Сергей Кравцов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам прошедшего учебного года.

"Мы надеемся, эпидемиологическая ситуация позволит следующий учебный год начать в традиционном очном формате", - сообщил он.

Кравцов отметил, что очный формат является приоритетным для министерства. "Перехода на дистанционное обучение, о чем говорили некоторые, не случилось и не случится", - подчеркнул министр.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
Пандемия COVID-19
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