МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Минпросвещения рассчитывает начать новый учебный год в очном формате, а не дистанционном, заявил в понедельник глава министерства Сергей Кравцов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам прошедшего учебного года.

"Мы надеемся, эпидемиологическая ситуация позволит следующий учебный год начать в традиционном очном формате", - сообщил он.

Кравцов отметил, что очный формат является приоритетным для министерства. "Перехода на дистанционное обучение, о чем говорили некоторые, не случилось и не случится", - подчеркнул министр.