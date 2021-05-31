Кравцов сообщил, что в школах модернизированы 5 тыс. столовых и 10 тыс. пищеблоков

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Модернизировать 5 тыс. столовых и порядка 10 тыс. пищеблоков удалось в российских школах, сообщил в понедельник глава Минпросвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам прошедшего учебного года.

"В этом году было выполнено поручение президента по обеспечению бесплатным горячим питанием учащихся младших классов. Мы готовимся к реализации этого поручения с начала следующего учебного года. Напомню, что все 100% младшеклассников были обеспечены бесплатными горячими завтраками - это свыше 7 млн детей. При этом модернизировано было свыше 5 тыс. школьных столовых и порядка 10 тыс. школьных пищеблоков", - сказал он, добавив, что для контроля за обеспечением учеников младших классов горячим питанием в школах активно привлекаются родители.

Как отметил Кравцов, в целом в течение завершившегося учебного года вся система образования работала в очном формате.

"Мы говорили в прошлом учебном году, когда началась пандемия, что как только позволит эпидемиологическая ситуация, школы вернутся с домашнего обучения, дистанционного обучения, к очному формату. И так это произошло - с 1 сентября школы приступили к очному режиму. В течение учебного года в целом по стране в ежедневном режиме мы организовывали мониторинг, были закрыты в целом 10-12 школ", - заявил он.