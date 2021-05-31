Кравцов: решение об особенностях проведения ЕГЭ в 2022 году примут исходя из эпидситуации

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Решение о том, будет ли единый государственный экзамен (ЕГЭ) обязательным для всех выпускников школ в 2022 году или только для планирующих поступать в вузы, примут исходя из эпидемической ситуации, заявил в понедельник глава Минпросвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам прошедшего учебного года.

"Что касается следующего года, то нужно смотреть за эпидемиологической ситуацией. Решения прошлого года и этого года связаны с тем, чтобы сократить и количество сдающих экзамены <…> Поэтому будем смотреть, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в следующем учебному году и принимать соответствующие решения", - сообщил Кравцов.

В апреле Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили особенности проведения государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах в 2021 году. Согласно приказу, выпускники 11-х классов, не планирующие поступление, сдают государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике. Те, кто намерен поступать в вуз, сдают обязательный ЕГЭ по русскому языку и предметы по выбору, которые необходимы при поступлении.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев выразил надежду, что в 2022 году ЕГЭ будут сдавать все выпускники школ.