В России автоматизируют процесс проверки домашних заданий школьников

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Внедрение цифровой образовательной среды позволит автоматизировать процесс проверки домашних заданий школьников, сообщила в понедельник пресс-служба Минпросвещения со ссылкой на главу министерства Сергея Кравцова.

"Особую роль в поддержке [педагогов] играет и развитие цифровой образовательной среды. Мы разгружаем педагогов от рутинной бумажной работы, переводя в облако такие вещи, как инструменты автоматического планирования деятельности учителя: автоматическая генерация отчетов по каждому ребенку, классу, школе, автоматическая проверка домашнего задания на электронной платформе", - отметил Кравцов.

Кроме того, внедрение цифровой образовательной среды позволит выстраивать индивидуальную траекторию обучения школьника.

В конце 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о проведении в регионах РФ с 10 декабря 2020 года по 31 декабря 2022 года эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды. В Минпросвещения поясняли, что главная цель ее внедрения - создать равные условия для получения качественного образования на всей территории России. Эксперимент предполагает оснащение школ нужной инфраструктурой, предоставление им доступа к высокоскоростному интернету, разработку образовательного контента.