В Роспотребнадзоре рассказали, когда лучше делать укол ботоксом после прививки от COVID-19

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Косметические процедуры с применением ботулотоксина лучше не сочетать с вакцинацией от коронавируса препаратом "Эпиваккорона". Их следует начать через месяц после введения второй дозы прививки, говорится в официальном Instagram-аккаунте Роспотребнадзора.

"Учитывая, что напряженный иммунный ответ после "Эпиваккороны" формируется к 42 суткам после второй вакцинации, а при применении ботулотоксина у 1-5% пациентов могут вырабатываться антитела, необходимо разделить эти процедуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что процедуры с применением ботулотоксина лучше начинать через месяц после проведения второй вакцинации.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из трех зарегистрированных вакцин - "Спутник V", "Эпиваккорона" или "Ковивак".

"Эпиваккорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России 14 октября 2020 года.