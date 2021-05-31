В Германии сообщили, что более 40% жителей страны получили прививку от коронавируса

БЕРЛИН, 31 мая. /ТАСС/. Свыше 40% жителей Германии получили прививку от коронавируса, из них более 14 млн (около 17,7% от общей численности населения страны) полностью вакцинированы от коронавируса. Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан на своей странице в Twitter.

"43% немцев (35,75 млн) получили как минимум одну дозу, 17,7% (14,6 млн) пользуются полной защитой", - отметил глава Минздрава.

Ранее Шпан в эфире телеканала ARD высказал мнение, что до середины июля удастся привить 90% жителей страны, которые захотят вакцинироваться.

Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря. Первыми прививку получили пожилые граждане, врачи, медсотрудники, работники важных социальных профессий. С 7 июня власти страны намерены отменить правило очередности при вакцинации.

В Германии используются вакцины, разработанные консорциумом BioNTech и Pfizer, компаниями Moderna, AstraZeneca, а также Johnson & Johnson.

В новость внесена правка (12:45 мск) - исправлено количество привившихся в заголовке и первом абзаце