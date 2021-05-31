В Москве в мае выявили почти на треть больше заболевших ковидом, чем в апреле

В общей сложности в России, по данным штаба, заразились 5 071 917 человек, или почти 3,5% населения. В Москве число инфицированных с начала пандемии достигло 1 179 970, это свыше 9% жителей столицы.

В России в целом выявили 266 629 заразившихся, что только на 2,5% превышает показатель апреля. ТАСС собрал ключевую статистику эпидемии за месяц.

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве в мае составило 87 159. Это почти на треть больше, чем в апреле, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Почти весь месяц в стране выявляли от 8 тыс. до 10 тыс. случаев в сутки. Менее чем о 8 тыс. инфицированных штаб сообщал трижды - 4, 6 и 25 мая.

Показатель заболеваемости с учетом численности по итогам месяца вырос ненамного: если к концу апреля он составлял 5,9 случая в день на каждые 100 тыс. жителей, то к концу мая - почти 6,1.

Коэффициент распространения коронавируса, показывающий, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции, напротив, заметно увеличился: 30 апреля он был равен 0,96, а 31 мая - 1,09, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Выздоровевшие

В мае штаб сообщил о 256 639 вылечившихся после заражения коронавирусом, это на 2% меньше, чем в апреле. При этом доля уже выздоровевших россиян за месяц увеличилась на 0,3 п.п., с 92,1% до 92,4%.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, почти не изменилось: к концу апреля в стране болели 267 214 человек, к концу мая - 265 831.

В Москве ситуация складывается иначе - число активных случаев в столице увеличилось с 83 077 до 97 390, или на 17,2%, и сейчас находится на уровне начала февраля.

Умершие

Штаб в мае сообщил о 11 373 летальных исходах из-за новой инфекции в России. Это чуть больше, чем в апреле, когда он отчитался о 11 278 умерших.

При этом летальность заболевания снизилась: если в прошлом месяце она составляла 4,33%, то в этом - 4,27%. Общая летальность с начала пандемии возросла до 2,4%.

В Москве параллельно с серьезным ростом заболеваемости увеличилась и смертность. В апреле в столице зарегистрировали 1 659 смертей, в мае - 1 800, или на 8,5% больше, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Вместе с тем следует иметь в виду, что данные штаба являются неполными: он учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

Главные очаги

Основными очагами эпидемии в России остаются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. На них пришлись 49,7% всех выявленных в стране в мае случаев заражения. В апреле их доля составляла 40,3%, в марте - только 31,4%.

Хотя рост доли этих трех регионов обусловлен в первую очередь ситуацией в Москве, в Санкт-Петербурге и Московской области заболеваемость также заметно возросла.

Так, в Петербурге число инфицированных увеличилось на 23 949. Это на 13,5% больше, чем месяцем ранее (но меньше, чем в марте, когда в городе выявили 27 454 заболевших). В Подмосковье зарегистрировали 21 328 новых случаев, что сразу на 21% выше апрельского показателя (и на 16,5% - мартовского).