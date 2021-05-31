В ДФО не возбуждали уголовные дела из-за грязного воздуха, несмотря на жалобы

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая. /ТАСС/. Правоохранители в регионах Дальнего Востока за пять лет не возбудили ни одного уголовного дела по фактам загрязнения атмосферы, несмотря на проблемы с экологией. На это обратил внимание в понедельник заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин во время выступления на межведомственном совещании Минвостокразвития РФ и Генпрокуратуры России.

Ранее на этом же совещании вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев отметил, что четверть населения Дальнего Востока живет в городах с загрязненным воздухом, хуже всего ситуация в Чите, Улан-Удэ и Южно-Сахалинске. Кроме того, в ряде городов до сих пор не решены вопросы с обеспечением чистой водой.

"Не отвечает реальному положению дел противодействие преступному загрязнению вод, атмосферы и морской среды. За последние пять лет уголовные дела по фактам загрязнения атмосферы в округе не возбуждались. Обращаю на это внимание правоохранительный блок", - сказал Демешин.

Он отметил, что с учетом поставленных президентом РФ задач по развитию туризма, созданию туристических кластеров, пристального внимания требуют вопросы сохранения экологического законодательства. По его словам, работа местных властей по исполнению федеральных программ по строительству и модернизации очистных сооружений экологической обстановке не соответствует.

"Предприятиями не всегда применяются новейшие средства очистки выбросов в атмосферу даже при проектировании новых предприятий. Своевременно не проводится реконструкция действующего оборудования. Не редки случаи несоблюдения режима санитарно-защитной зоны", - сказал Демешин.

Замгенпрокурора предположил, что Дальний Восток можно рассматривать в качестве пилотного региона по развитию промышленности с учетом экологии. "Есть проблемы. Но такие, которые требовали бы кардинального воздействия, конечно, мы пока не задокументировали и не диагностировали. Поэтому я обратил внимание на то, что необходимо очень внимательно осмотреть эту территорию, но я бы дал, скорее, оценку положительную именно с позиции позитивной экологии на территории дальневосточного региона", - заключил он.

О совещании

Межведомственное совещание во Владивостоке посвящено снижению административного давления на бизнес и повышению инвестиционной привлекательности Дальнего Востока. По его итогам будет выработан комплекс мероприятий по противодействию нарушениям прав инвесторов.