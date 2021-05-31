Кузнецова рассказала Путину о нежелании отцов-одиночек обращаться за помощью

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин связал нежелание многих отцов-одиночек обращаться за помощью в воспитании детей с привычкой мужчин самостоятельно преодолевать трудности.

На встрече в понедельник в Сочи с главой государства уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова рассказала о работе Совета отцов, который, в частности, помогает вдовцам, воспитывающим детей. При этом, по словам детского омбудсмена, есть нюанс, связанный с тем, что "очень редко сами папы обращаются за помощью". "Такая мужская черта", - сказала Кузнецова.

"Да, - заметил Путин. - Мужчина стремится к тому, чтобы самому преодолеть все трудности".

"Да, это так", - согласилась Кузнецова. По ее словам, региональные уполномоченные по правам ребенка помогают найти информацию о тех, кому нужна поддержка.