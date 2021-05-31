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Военные строители проложили временный водопровод в Крыму длиной 32 км

Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что это позволило снять водную блокаду полуострова до завершения строительства магистрального водопровода

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Временный водопровод длиной 32 км проложен в Крыму силами Министерства обороны, сообщил в понедельник на коллегии военного ведомства министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

"Важно отметить, что вооруженные силы принимают участие в решении общегражданских вопросов. Для бесперебойного водоснабжения населения Крыма проложен временный водопровод общей протяженностью 32 км", - сказал Шойгу.

Министр добавил, что это позволило снять водную блокаду полуострова до завершения строительства магистрального водопровода.

Кроме того, уточнил Шойгу, когда в ряде регионов России из-за сильных морозов и обильных снегопадов перемерзали муниципальные сети водоснабжения и было нарушено транспортное сообщение, инженерные и эксплуатационные подразделения Вооруженных сил РФ подвозили воду гражданскому населению и расчищали дороги от снежных заносов.

В марте в Крыму был запущен водозабор на реке Бельбек, призванный решить проблему дефицита воды в Севастополе, военные строители создали гидротехнический комплекс за рекордные 115 дней.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияКрым
Пандемия COVID-19
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