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Песков не знает, почему Путин не купался в море вместе с Лукашенко

Пресс-секретарь главы государства добавил, что не собирается вторгаться в личное пространство президента
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин
© Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал объяснять, почему глава российского государства Владимир Путин не стал купаться в море вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Безопасность или здоровье - я не знаю", - сказал представитель Кремля журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, были ли причины, связанные со здоровьем, безопасностью или занятостью у Путина, чтобы не поплавать в море. "Я не знаю и не могу вам это [рассказать]. Это личное пространство президента. Купался он, не купался - я не располагаю на этот счет никакой информацией и не собираюсь в это личное пространство вторгаться", - объяснил Песков.

Лукашенко в минувшие пятницу и субботу общался с Путиным в Сочи. Во время официальной части беседы российский лидер пригласил своего гостя искупаться в море, отметив, что вода становится теплее и теплее. Позже были опубликованы кадры с президентом Белоруссии, который купался в Черном море.

Песков напомнил, что совместные планы лидеров двух стран "были реализованы". "В субботу два президента уже в неформальной обстановке продолжили свое общение, совершили вместе морскую прогулку", - отметил представитель Кремля.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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