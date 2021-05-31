Кабмин выделит 600 млн рублей вузам на программы обучения по искусственному интеллекту

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Правительство в ближайшие три года выделит 600 млн рублей на гранты для создания программ обучения в вузах по направлению "искусственный интеллект". Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил в понедельник, открывая оперативное совещание с вице-премьерами.

"Правительство утвердило правила, которые дают вузам возможность получать гранты на разработку программ обучения по профилю "искусственный интеллект". Мы предусмотрели на эти цели в федеральном бюджете более 600 млн рублей в течение трех лет", - сказал он. Мишустин добавил, что стране нужны специалисты, которые не просто освоят современную технику и оборудование, но и сами будут создавать программное обеспечение, предлагать инновационные решения в самых разных областях. За счет грантов на разработку образовательных программ, по его словам, студенты смогут получить степени бакалавра и магистра по специальностям, связанным с технологиями искусственного интеллекта, а их педагоги - повысить квалификацию в этой сфере.

"Рассчитываем, что через три года в наших вузах можно будет выбирать не менее чем из 10 программ бакалавриата, а в магистратуре их будет не менее 40, и за этот срок более 3 тыс. вузовских преподавателей пройдут дополнительное обучение по такому профилю", - сказал Мишустин, подчеркнув, что освоить новые программы можно будет в вузах по всей стране, а конкурсный отбор организует Министерство науки и высшего образования.

"Рассчитываем, что с 1 сентября следующего года к занятиям приступят 2 тысячи студентов и преподавателей", - заключил премьер.