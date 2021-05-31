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В Казани запретят звуковую рекламу из-за негативного влияния на психическое здоровье

Закон уже опубликован и вступит в силу 25 августа

КАЗАНЬ, 31 мая. /ТАСС/. Мэрия Казани запретит звуковую рекламу в городе из соображений психического здоровья граждан. Об этом сообщила журналистам в понедельник пресс-служба мэрии.

"Принят запрет на звуковую рекламу, оборудование для которой устанавливают на стенах, крышах домов и других зданий. Владельцы кафе, ресторанов и другие представители бизнеса используют ее для привлечения клиентов", - сообщили в мэрии.

Закон уже опубликован и вступит в силу 25 августа 2021 года.

В пресс-службе уточнили, что хоть уровень шума и не нарушает действующие санитарные нормы, но непрерывное звуковое повторение информации в течение всего дня негативно влияет на психическое здоровье.

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