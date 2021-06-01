Что изменится в жизни россиян с июня 2021 года

Закон о просветительской деятельности, правила отказа в "ипотечных каникулах" и регистрация SIM-карт на сайте госуслуг

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в июне 2021 года и коснутся многих россиян. Начнет работу новый национальный стандарт по информированию населения о ЧС С 1 июня вступает в силу порядок информирования населения через СМИ и по иным каналам информации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях. ГОСТ определяет правила поведения в зоне ЧС, порядок сообщения о получении выплат и восстановлении утраченных документов и другое. Информация не должна носить противоречивый характер, а публиковать ее нужно оперативно и регулярно — чтобы избежать эффекта вакуума. Например, должностные лица теперь обязаны предоставлять в СМИ оперативные сведениями из зоны ЧС с периодичностью не реже четырех раз в сутки, проводить фото- и видеодокументирование обстановки, спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС, принимать участие в подготовке и проведении пресс-конференций. Вводится понятие просветительской деятельности С 1 июня вступает в силу закон, который определяет общие требования к осуществлению просветительской деятельности. Вводится понятие просветительской деятельности — это деятельность, осуществляемая вне рамок образовательных программ, направленная, в частности, на распространение знаний, опыта, ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека. Запрещается использовать просветительскую деятельность для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, а также для побуждения к противозаконным действиям. Закон призван оградить граждан от антироссийской пропаганды. Абонентов обяжут сообщать оператору свои паспортные данные

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1 июня вступят в силу поправки в федеральный закон "О связи" — они должны помочь более эффективно бороться с незаконной реализацией SIM-карт. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, выступающие абонентами, теперь обязаны сообщать достоверные данные пользователей корпоративных номеров оператору, иначе их перестанут обслуживать. Новый закон также вменяет оператору связи обязанность проверять сведения об абонентах и выявлять фиктивные данные. Граждане смогут "привязывать" уникальный идентификатор устройства к учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации. Тогда, если телефон будет утерян, его владелец сможет обратиться в уполномоченные органы с требованием не обслуживать устройство. Изменится порядок назначения повышенных пенсий для северян Размер пенсии зависит от района проживания. Соответственно, при назначении выплат учитывается место регистрации. С 1 июня жителям северных регионов требуется раз в год лично предоставлять в ПФР заявление, подтверждающее фактическое место жительства. Начнет действовать "социальное такси" для детей и молодых людей в Москве С 1 июня заработает "социальное такси" для детей и молодых людей, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи. Бесплатно заказать такое такси смогут родители 900 детей, которые включены в единый городской реестр нуждающихся в паллиативной помощи пациентов. Некоторых призывников освободят от медосмотра С 6 июня медицинское освидетельствование станет необязательным для тех призывников, у которых отсрочка не связана с состоянием здоровья: по семейным обстоятельствам или в связи с обучением. При этом освидетельствование может быть проведено по заявлению самого призывника. Вводится обязательное информирование о причинах отказа в "ипотечных каникулах"

Начиная с 6 июня кредиторов обяжут объяснять заемщикам причину отказа в предоставлении "ипотечных каникул". Это позволит избежать необоснованных отказов или навязывания банком своих программ реструктуризации долга, не таких выгодных для заемщиков. В случае отказа в изменении условий кредитного договора без оснований заемщики смогут обжаловать действия кредитной организации в досудебном либо судебном порядке и защитить свои права потребителей финансовых услуг. У сотрудников ФСИН появится право объявлять предостережение С 6 июня сотрудники ФСИН смогут объявлять подозреваемым, обвиняемым, а также осужденным официальное предостережение о недопустимости действий, которые создают условия для преступления или правонарушения. До этого полномочиями выносить такое предостережение обладали сотрудники полиции, прокуратуры и ФСБ. Ужесточат контроль за международными автомобильными перевозками С 7 июня иностранные перевозчики, не оплатившие штраф за нарушение ПДД на территории России, будут обязаны оплатить его на границе. Для оплаты им дадут три часа.

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