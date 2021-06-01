Как уговорить купить собаку? Что дети спрашивают о родителях в "Яндексе"

"Яндекс" в преддверии Дня защиты детей составил топы поисковых запросов, связанных с детьми. В компании проанализировали запросы в период с 30 апреля 2020 года по 30 апреля 2021 года.

В частности, компания сформировала топ вопросов со словом "родитель", которые задали российские пользователи не старше 17 лет. На первом месте по популярности стоит "что подарить родителям". Также дети ищут в поисковике аниме, которое можно посмотреть с родителями, способы уговорить купить собаку и отключить родительский контроль на телефоне. Кроме того, они задают следующие вопросы: "как понять, что родители тебя не любят", "что делать, если родители не понимают тебя и ругают в подростковом возрасте", "когда родители могут гордиться детьми", "имеет ли право врач сообщать родителям личную информацию". Замыкают топ запросы о том, как найти отмазки, чтобы попустить один день в школе, и в каких случаях родители могут быть лишены родительских прав.

В свою очередь про детей задают следующие вопросы: "как и на каком сроке можно узнать пол ребенка", "куда сходить с ребенком", "чем занять детей в праздники", "мультфильмы, которые стоит посмотреть с детьми", "сколько молочных зубов у детей и по какой схеме они растут", "во сколько дети начинают говорить", "как научить ребенка читать", "когда дети начинают ползать" и "с какого возраста можно возить ребенка без кресла". В "Яндексе" отметили, что исключили из топа запросы про выплаты на детей - их задают так часто, что другие запросы теряются на их фоне.

В рейтинге "Что не могут объяснить ребенку​​​​​​" самым популярным стал запрос о том, как объяснить деление. В топ-3 также попали запросы о спряжении глаголов и о том, откуда берутся дети. Также в "Яндексе" ищут информацию о том, как объяснить детям "что такое секс", "время на часах", "состав числа", "ударение в словах", "present perfect", "задачи на скорость, время, расстояние" и "падежи русского языка".

Компания также составила топ запросов о запретах про детей: "сколько нельзя мочить манту ребенку", "кого нельзя брать в крестные своему ребенку", "почему нельзя фотографировать спящих детей", "какими именами нельзя называть детей", "почему детям нельзя пить кофе", "почему нельзя доедать за детьми", "мультики, которые нельзя смотреть детям", "почему нельзя кричать на ребенка", "почему детям нельзя грибы", "почему нельзя стричь детей до года", "фразы, которые нельзя говорить детям", "почему нельзя щекотать маленьких детей", и "до какого возраста нельзя оставлять ребенка одного дома по закону РФ".