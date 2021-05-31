Масочный режим в Новосибирской области продлили до 30 июня

НОВОСИБИРСК, 31 мая. /ТАСС/. Масочный режим и рекомендации соблюдать режим самоизоляции для граждан старше 65 лет в Новосибирской области продлены до 30 июня, сообщает пресс-служба регионального правительства в понедельник.

"В соответствии с принятыми 31 мая изменениями в действующие постановления губернатора и правительства Новосибирской области, в регионе продлен и актуализирован ряд мер, связанных с противодействием коронавирусу. Постановлением губернатора № 127 "О внесении изменений в отдельные постановления губернатора Новосибирской области" вносятся изменения, касающиеся продления масочного режима в регионе. Как и было объявлено ранее, он продлен по 30 июня", - говорится в сообщении.

Масками необходимо пользоваться в общественном транспорте и на его остановках, на вокзалах, в аэропорту, в аптеках, магазинах и других публичных местах. Сохраняется рекомендация для граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания соблюдать режим самоизоляции.

На 30 мая в Новосибирской области зарегистрировано 43 тысячи случаев коронавируса, 1,8 тыс. человек умерли. По состоянию на пятницу, почти 300 тысяч человек прошли вакцинацию первым компонентом, полный курс вакцинации завершили почти 222 тыс. человек, в регионе развернуто 95 пунктов вакцинопрофилактики.