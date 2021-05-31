Более 15 тыс. сексуальных преступлений против детей было совершено в 2020 году

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Более 15 тыс. преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних было совершено в 2020 году, это на 7,2% больше, чем годом ранее. Соответствующие данные привела в понедельник уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в докладе о своей деятельности за 2020 год.

"В 2020 году было совершенно 15 тыс. 822 преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, что на 7,2% больше, чем в 2019 году, на 79% больше, чем в 2012 году. Из 15 тыс. 822 преступлений 47% (7 тыс. 439) преступлений совершены в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста. При этом 21,5% (3 тыс. 30) преступлений были совершены членом семьи, из которых 31% - непосредственно родителем (937 преступлений)", - сообщается в документе.

Анализ информации, представленной субъектами РФ по запросу омбудсмена, показал, что в регионах в период с 2018 по 2020 гг. к 77 педофилам применены меры медицинского характера (в отношении 24% лиц - в добровольном порядке, к оставшимся 76% - в принудительном). По данным Главного информационно-аналитического центра МВД России, за 2020 год было выявлено 2 тыс. 882 человека, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, при этом ранее они уже совершали иные виды преступлений (это на 5,7% больше, чем в 2018 году).

В этой связи Кузнецова вновь предложила ужесточить ответственность за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности, усилить профилактику таких преступлений. В частности, омбудсмен рекомендует способствовать скорейшему принятию законопроекта о пожизненном заключении для педофилов. "После принятия данного законопроекта в первом чтении в 2018 году более никаких действий по нему не производилось", - указала омбудсмен. В докладе она также подчеркнула необходимость скорейшего создания "реестра педофилов" и введения пожизненного административного надзора за ними.

Судебная защита

Число обращений к уполномоченному, связанных с вопросом судебной защиты и оказания квалифицированной юридической помощи несовершеннолетним, выросло в прошлом году в три раза по сравнению с предыдущим годом. "В 2020 году по сравнению с 2019 годом отмечен трехкратный рост количества обращений по вопросам судебной защиты и оказания квалифицированной юридической помощи несовершеннолетним. Граждане просили оказать правовую помощь и проконсультировать по вопросу мер поддержки детей и семей с детьми, получения пособий, порядка получения ребенком специализированной и высокотехнологической медицинской помощи, реализации права обжалования судебных решений и решений должностных лиц, затрагивающих права несовершеннолетних", - говорится в документе.

Сообщается, что в 2020 году аппарат Кузнецовой рассмотрел более 9,2 тыс. обращений, среди которых более половины (51,8%) касались судебной защиты и оказания квалифицированной юридической помощи.

Кроме того, в докладе отмечается, что в 2020 году в 2,7 раза возросло число обращений, касающихся права на жизнь и защиты от насилия. "Каждое такое обращение рассматривалось уполномоченным в оперативном порядке с подключением профильных ведомств, а также принимались безотлагательные меры, направленные на защиту и восстановление нарушенных прав и законных интересов потерпевших, оказывалось содействие в рассмотрении дел по фактам гибели детей, в установлении причин, повлекших смерть ребенка, в привлечении к ответственности виновных лиц", - сообщается в документе.