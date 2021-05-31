Кузнецова предложила разработать порядок учета российских детей, обучающихся за рубежом

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка считает, что целесообразно разработать порядок учета несовершеннолетних россиян, которые выехали за рубеж на учебу. Такое предложение содержится в докладе о деятельности детского омбудсмена в 2020 году (имеется в распоряжении ТАСС).

В документе сообщается, что вследствие введения ограничительных мер из-за распространения новой коронавирусной инфекции в сложном положении оказались российские школьники, находившиеся за границей по программам культурного и учебного обмена. В частности, отмечается, что в прошлом году более 70 российских школьников оказались в США "в буквальном смысле на улице после того, как их учебные программы в этой стране были прерваны в одностороннем порядке принимающей стороной". "Ситуация осложнялась отсутствием точной информации о количестве российских детей, выехавших за рубеж, поскольку родители несовершеннолетних в большинстве случаев не ставят в известность компетентные российские ведомства о выезде их детей за границу", - говорится в документе.

"Несмотря на то, что ответственность за детей целиком лежит на родителях, представляется целесообразным разработать соответствующий порядок уведомления компетентных органов о выезде несовершеннолетних на учебу за рубеж, а также порядок их учета", - предлагает Кузнецова в докладе.