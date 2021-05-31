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Пандемия COVID-19

"Спутник Лайт" одобрили в Палестине

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник лайт" одобрена к применению в Палестине, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник лайт" Министерством здравоохранения Государства Палестина. В январе текущего года в Палестине также была зарегистрирована двухкомпонентная вакцина "Спутник V". Препарат был одобрен к применению в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - отмечается в сообщении.

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ПалестинаРоссияПандемия COVID-19
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