МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил сделать детский туристический кешбэк ежегодным.

На партийном форуме "Большой семейный совет" он напомнил, что одно из поручений президента РФ "касается обеспечения этим летом возврата части средств на оплату детского отдыха и оздоровления".

"Здесь можно было бы проработать несколько вопросов, в том числе вопрос о переводе этой льготы на ежегодную основу, что позволило бы значительно экономить на путевках в дальнейшем", - сказал Медведев.