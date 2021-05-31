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Медведев предложил подумать о введении бесплатного проезда для школьников

По словам замглавы Совбеза, нужно подумать о новых идеях по поддержке семей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил рассмотреть возможность ввести для школьников бесплатный проезд в общественном транспорте. Такую инициативу он озвучил в понедельник на форуме "Большой семейный совет".

По словам Медведева, нужно подумать о новых идеях по поддержке семей. "Они не такие простые для исполнения, но тем не менее подумать об этом можно. Я, например, имею в виду введение бесплатного проезда для школьников", - сказал он.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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