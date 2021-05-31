В МВД опровергли сообщения СМИ об оснащении алкозамками автомобилей нетрезвых водителей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. МВД не планирует оснащать специальными алкозамками автомобили водителей, которые попались на пьянстве. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Министерство внутренних дел сообщает, что данная информация не соответствует действительности. МВД России с подобной инициативой не выступало и в проработке данного вопроса в настоящее время участия не принимает. Ранее ведомство уже давало отрицательный отзыв на аналогичные предложения. Отмечалось, что эффективное внедрение алкозамков в РФ возможно только при условии создания соответствующих организационно-технических и правовых основ", - сказала Волк.

По ее словам, учитывая отсутствие на сегодняшний день необходимых условий для внедрения алкозамков, все заявления по этой теме являются преждевременными и некорректными.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что автомобили водителей, которые попались на пьянстве, будут оборудовать алкозамками.