Медведев предложил определить в России единый статус многодетной семьи

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев считает, что необходимо определить единый статус многодетной семьи. Таким образом, по его мнению, можно ликвидировать существующие социальные дисбалансы в регионах.

"Нужно подумать о том, чтобы определить единый статус многодетной семьи, учесть, конечно, наши текущие финансовые возможности, но подумать об этом обязательно нужно", - сказал политик на партийном форуме "Большой семейный совет".

"У нас региональные власти до сих пор самостоятельно определяют, какие семьи считаются многодетными", - констатировал Медведев, заметив, что зачастую это зависит от количества денег в регионе. При этом он подчеркнул, что права у всех многодетных семей должны быть одинаковыми, и это создающее дисбаланс противоречие нужно устранять.

Медведев также отметил, что необходимо уделять больше внимания вопросу обеспечения жильем детей-сирот. "Это региональные обязательства, но, к сожалению, очередь растет, это так. Требуются серьезные усилия", - сказал он.