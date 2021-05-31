{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев предложил определить в России единый статус многодетной семьи

Таким образом, по мнению замглавы Совбеза, можно ликвидировать социальные дисбалансы в регионах

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев считает, что необходимо определить единый статус многодетной семьи. Таким образом, по его мнению, можно ликвидировать существующие социальные дисбалансы в регионах.

"Нужно подумать о том, чтобы определить единый статус многодетной семьи, учесть, конечно, наши текущие финансовые возможности, но подумать об этом обязательно нужно", - сказал политик на партийном форуме "Большой семейный совет".

"У нас региональные власти до сих пор самостоятельно определяют, какие семьи считаются многодетными", - констатировал Медведев, заметив, что зачастую это зависит от количества денег в регионе. При этом он подчеркнул, что права у всех многодетных семей должны быть одинаковыми, и это создающее дисбаланс противоречие нужно устранять.

Медведев также отметил, что необходимо уделять больше внимания вопросу обеспечения жильем детей-сирот. "Это региональные обязательства, но, к сожалению, очередь растет, это так. Требуются серьезные усилия", - сказал он.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Пассажиры рейса Ryanair из Дублина в Краков продолжили полет после внеплановой посадки
Их посадили на другой самолет
Пассажиры рейса Ryanair из Дублина в Краков продолжили полет после внеплановой посадки
Читать полностью