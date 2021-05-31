Исследование: более 40% подростков не делятся переживаниями с родителями

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Порядка 43% подростков не делятся переживаниями с родителями. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "ВКонтакте" по итогам проведения исследования совместно с телеканалом "Пятница!" и ResearchMe.

"Почти половина респондентов считает свои отношения с родителями хорошими, несмотря на редкие споры. При этом, по мнению 29% опрошенных, из-за контроля со стороны родителей отношения становятся хуже: появляется больше конфликтов. В итоге 43% подростков не делятся переживаниями с родителями", - говорится в сообщении.

Примерно три четверти родителей беспокоятся, что их дети могут контактировать с подозрительными людьми, а 44% уверены: ребенок точно что-то скрывает. Подростки действительно не всегда делятся абсолютно всем, но 82% из них не видят в этом угрозы. Чаще всего ребята молчат о своих переживаниях или эмоциях. Основная причина -- страх ссор и осуждения, что отметили 47% опрошенных, или непонимание (44%).

Также отмечается, что девушки в основном не рассказывают родителям о своем настроении, в то время как юноши, как правило, не спешат раскрывать итоги своей успеваемости. В целом, согласно опросу, именно девушек родители контролируют чаще - и они чаще относятся к этому негативно.

Отмечается, что исследование стало первым этапом социального проекта телеканала и соцсети, после этого "ВКонтакте" запустила мини-приложение "Что скрывает ваш ребенок?". Сервис объединил тест для родителей и статьи: они подскажут, как наладить доверительные отношения с подростками и на что действительно стоит обращать внимание при общении. Материалы подготовил благотворительный фонд "Шалаш", который системно решает проблему трудного поведения у детей.

По словам руководителя направления "Благотворительность" соцсети Екатерины Кочневой, по мнению трети подростков, чрезмерный контроль провоцирует конфликты в семье. При этом 35% из них утверждают, что ничего не скрывают от родителей. "Мы запустили проект, чтобы показать: иногда излишние страхи бывают беспочвенными, а самый простой способ лучше узнать своего ребенка - поговорить с ним. Похожая идея раскрывается и в новом сериале "Первые ласточки" - и пусть ошибки, которые совершают его герои, останутся только на экране", - сказала она.