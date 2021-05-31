Двое выпускников Оренбургской области прервали сдачу ЕГЭ по состоянию здоровья

ОРЕНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Выполнение заданий единого государственного экзамена в Оренбургской области досрочно по состоянию здоровья прервали двое выпускников, сообщила в понедельник первый заместитель министра образования Оренбургской области Нина Гордеева.

В понедельник прошел первый день сдачи ЕГЭ, выпускники держали экзамен по химии, литературе и географии.

"У нас два выпускника 11-х классов прервали досрочно единый государственный экзамен по состоянию здоровья", - сказала Гордеева во время прямого эфира в Instagram в аккаунте правительства Оренбургской области.

Она объяснила, что из-за ухудшения состояния здоровья можно прервать единый государственный экзамен и сдать этот предмет в другой день в резервные сроки. "Это абсолютно допустимая ситуация, самое главное, чтобы ребенок грамотно оценил свое состояние, пришел в медицинский пункт вместе с организатором, где ему измерят давление, температуру, если у него есть какие-то заболевания текущие, обязательно должна быть пометка в медицинской справке, что ребенку, например, нужно чаще выходить [из помещения для сдачи экзамена]", - добавила Гордеева.

Также она отметила, что несколько выпускников прошлых лет передумали сдавать ЕГЭ, уточнив, что это их право.

Основной период ЕГЭ в 2021 году проходит с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. Государственные выпускные экзамены участники сдают в основные сроки с 25 мая по 16 июня и в дополнительные - 13-17 июля и 3-15 сентября. ЕГЭ в этом году сдают выпускники, которые намерены поступать в вузы.